Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Palazzo Palladini è ancora sconvolto dalla morte di Susanna, uno dei personaggi della soap di Rai 3 che il pubblico ha imparato ad amare e conoscere negli ultimi sette anni. Ma non sono solo le conseguenze che la scomparsa della moglie di Niko porterà alla trama a tenere banco nei prossimi episodi, segnati anche dalle storie degli altri protagonisti che, nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, opccuperanno gli appuntamenti in onda a partire dalle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Franco non riesce più a tenere a freno la sua rabbia per l'imminente partenza di Nunzio che ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde per sostenerla in un momento di grave fragilità a causa della cocaina. Franco si scontra così con Roberto che, di conseguenza discute con Marina. Per la coppia, però, arriva un inaspettato regalo.

Alberto decide di farsi avanti con Clara con una proposta davvero inaspettata. Dal punto di vista professionale, invece, continua imperterrito a far riflettere Niko sui rischi che avrebbe la sua battaglia legale contro Micaela, intenzionata a combattere a tutti i costi per l'affidamento di Jimmy, in serie difficoltà. Samuel, intanto, si stufa di non essere considerato da Espedito con cui avrà un duro faccia a faccia.