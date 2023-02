Anticipazioni Un posto al sole nella prossima settimana, che succede nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2023? Riccardo e Rossella, Niko e Micaela, Michele e Silvia sono tra i personaggi di cui discutono le trame in corso, sempre molto incentrate anche sul processo a Valsano che metterà tutti a dura prova. Le storie degli altri protagonisti della soap di Rai3 saranno pure affrontate negli episodi, in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 febbraio 2023

Silvia ritrova un po’ di ottimismo provando a rilanciare il Vulcano con nuove iniziative, ma una nuova brutta notizia la getta ancora nello sconforto. Michele si sente sempre più attratto da lei, che però è presa dal nuovo contrattempo e anche dal senso di colpa verso Giancarlo, perché sente che quell'interesse dell'ex marito è ricambiato. Tenta allora di mettere le distanze.

Manuela continua a soffrire per la distanza di Niko e Micaela che continua a seminare discordia non aiuta la situazione. Proprio Micaela, allora, pensa a un piano perfetto per farle dimenticare una volta e per tutte Niko

Grazie ad Ornella, Rossella riconosce quanto il carattere di Riccardo possa essere complicato. Lui però riesce a farsi perdonare ancora l'ennesima discussione. Un imprevisto spinge Clara a doversi recare nuovamente nel suo quartiere di origine andando contro il volere di Alberto. Lì la coppia avrà uno scontro inaspettato. Viola è ancora scossa per l'interrogatorio al processo Valsano appena concluso e inizia a provare un doloroso senso di impotenza credendo che le sue parole possano averlo in qualche modo favorito.

Procedono i preparativi per il matrimonio di Marina e Roberto quando un improvviso incidente crea una nuova inquietudine. Nella notte di San Valentino, Serena riceve una sorpresa che la rende felicissima. Nel frattempo Cerruti si prepara a malincuore a concludere la sua storia d’amore appena cominciata.