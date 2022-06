Le prossime puntate di Un posto al sole vedono il ritorno di Marina Giordano e di Chiara nella trama di un racconto che resta comunque incentrato su Raffaele e un segreto ancora lo tiene distante dalla sua famiglia. Spazio anche alla storia di Rossella e Riccardo e al rapporto tra Stefano e Virginia negli episodi che continuano ad avere ancora il piccolo Jimmy tra i protagonisti, in onda nella settimana che va dal 13 al 17, ma con un'eccezione da segnalare: giovedì 9 e giovedì 16 giugno 2022 Un posto al sole non va in onda su Rai 3 come sempre (viene trasmessa la Diamond League 2022 di Atletica Leggera). Le puntate sono recuperate martedì 14 e venerdì 17 con un doppio episodio.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022

Chiara capisce che sarebbe ingiusto pretendere da Nunzio che la aspetti mentre è in carcere e, anche perché sollecitata da Katia, decide di lasciarlo. Nunzio resta sconvolto, ma capisce di non voler rinunciare alla ragazza che azzarderà una proposta a cui lui non sa che rispondere. Stefano è sconvolto dopo un nuovo scontro con il fratello Riccardo e una lite violenta con Nunzio. Più tardi il ragazzo trova rifugio a casa di Virginia e i due finiscono ancora una volta insieme. Riccardo, intanto si riavvicina pian piano a Rossella, ma il modo di fare suscita la rabbia di Michele.

Raffaele mantiene ancora il suo segreto: minacciato da Lello Vaisano, continua a mostrarsi strano agli occhi di Ornella e di Renato. In seguito all’incidente di Diego, si ritrova costretto a sottostare ancora alla richiesta dei criminali. Continua intanto la tenera simpatia fra Jimmy e Cristina, ma un'occasione formale mette alla prova il ragazzino confuso dai consigli discordanti del nonno e della mamma. Il pranzo, però, sarà un modo per fari riavvicinare Lara e Ferri. Torna Marina, spiazzata dal riavvicinamento dell'uomo a Lara che fa di tutto per conquistarlo, ma con scarsi risultati.

Filippo discute con Serena dell’inaspettata proposta di Chiara di diventare il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Alberto, intanto, scopre che Clara vorrebbe rinunciare all’esame di Stato e per questo prova di tutto pur di convincerla a sostenerlo. Grande svolta invece per Cerruti che trova finalmente le forze di mettere fine alla sua storia con Sarti, sempre sostenuto dall'amica Mariella.