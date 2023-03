Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Viola preoccupata per Damiano, Roberto sempre diviso tra Marina e Lara, Micaela ancora presa da Nico sono alcune delle storie trattate negli appuntamenti che vanno da lunedì 13 a venerdì 17 marzo 2023. Di seguito tutti i dettagli di quanto andrà in onda, come sempre, alle ore 20.55 circa su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023

Viola ha terribili sensi di colpa per la situazione di salute grave in cui versa Damiano, ferito gravemente nel corso di un raid criminale. Apre, allora, finalmente gli occhi sui veri sentimenti che prova nei suoi confronti e decide di parlarne al più presto anche con Eugenio che, dal canto suo, la fa una proposta. Damiano ed Eugenio si confrontano e Viola è chiamata a prendere al più presto una decisione sulla sua vita sentimentale.

Giulia e Angela conoscono meglio Rosa e i veri motivi del suo atteggiamento aggressivo legato anche alla vita molto difficile che è stata costretta a fare. Rosa inizia allora a lavorare in terrazza. Franco si ritrova a discutere con Damiano sulla pericolosità delle strade del centro storico per l’ultimo arrivato, Eduardo Sabbiese.

Lara continua a usare il bambino come tramite per sconvolgere la serenità del matrimonio di Roberto che prova a trovare un punto di incontro rassicurando sempre la sua Marina. Micaela prende l’iniziativa organizzando un appuntamento al buio tra Manuela e Niko. Lei è sempre più presa, ma lui continua ad avere atteggiamenti contrastanti che la confondono e arriva a decidere di mollare ogni intento.

Otello decide di tornare a Indica scatenando ancora più apprensione e tristezza tra amici e familiari. Raffaele e Renato sono preoccupati per lui, deciso a vivere in solitudine il suo grande dolore per la perdita di Teresa. Alla fine Otello decide finalmente di tornare a Napoli: Guido torva un modo per aiutare il suo amico a distrarsi dalla morte della moglie e chiederà l’aiuto di Franco e Nunzio.

Alberto avanza una proposta a Silvia dopo aver conosciuto l’architetta che inizierà presto i lavori di ampliamento e ristrutturazione del suo studio. Nel frattempo Silvia può senz’altro contare sulla vicinanza di Michele, mentre la presenza di Giancarlo sembra ormai un ricordo lontano.