Un posto al sole, le anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2022 vanno in onda come sempre su Rai3 nuovi episodi della soap che in questo periodo è segnata dalle storie di Marina e Roberto, Viola e Manuel, Micaela e Jimmy accanto a quelle degli altri personaggi storici di palazzo Palladini. Di seguito tutte le anticipazioni degli episodi in onda alle 20.55 circa.

Dopo che Renato ha ostacolato i piani immobiliari di Alberto, Niko scopre di avere una nuova vicina alquanto “scomoda”. Micaela, infatti, sta facendo di tutto per prendere in affitto il suo appartamento, come la prenderà il resto della famiglia e lo stesso Jimmy?

Una nuova e inaspettata situazione spingerà Roberto a credere fermamente che Marina si trovi in pericolo e per lei discuterà con Raffaele. Intanto Viola inizia pian piano a raccogliere i frutti del suo lavoro con Manuel, ma un piccolo incidente in cortile finisce per scatenare una serie di conflitti finora sempre sottovalutati dalla donna che ha intenzione di chiedere scusa a Rosa per l'accaduto.

Grazie a un incontro organizzato da Mariella, certa del loro amore, e ad una passeggiata per San Gregorio Armeno, Michele e Silvia potrebbero vivere un nuovo momento di vicinanza. Lia non sa se lasciare davvero il palazzo, indecisione che spinge Diego a cercare di farla restare. Intanto, qualcuno di molto vicino, ha trovato i gioielli e Diego fa di tutto per farle voltare pagina su questa storia.

Per Bianca arriva il momento di fare una scoperta davvero importante su Antonello, notizia che la spingerà a una decisione davvero sorprendente.