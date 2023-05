Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2023 raccontano delle vicende di Marina e Roberto sempre minacciati dalla presenza di Lara, del rapporto di Franco e Angela, di Giulia che deve affrontare la decisione di figlio e genero. Ma non solo: tanti sono gli snodi della trama che appassiona ogni giorno i telespettatori e su cui, di seguito, sono riportati tutti i dettagli in onda come sempre alle 20.55 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023

Franco affronta il dolore per la vendita del garage e ne discute con Angela che, nel frattempo, accoglie le confidenze della figlia Bianca. Angela e Franco si decidono a gettarsi in una nuova esperienza lavorativa fuori Napoli. Giulia si trova nel mirino del clan Eduardo e proprio allora viene sapere della scelta della figlia di trasferirsi in Sicilia. Come la prenderà Renato?

Subito dopo il bacio dato a Lara che ha acceso ancora una volta le speranze nella donna, Roberto è distrutto dall'allontanamento di Marina. Ma quando Lara pensa di aver quasi raggiunto il suo obbiettivo di tornare nella vita di Ferri, una donna misteriosa rischia di mandare all'aria suoi piani. Roberto si consola vedendo la figlia Cristina alle prese con il piccolo Tommaso. Marina, intanto, ha deciso di mantenere le distanze da lui che così è spinto verso Lara. Ma l'arrivo improvviso di una telefonata potrebbe cambiare tutto.

Mariella finisce ancora una volta per discutere con Cerruti: Guido e Castrese tentano di mediare. Ornella ha un'idea per consentire a Raffaele di non aver più Otello sempre alle calcagna. Speranza è sempre più presa dai suoi studi tanto da trascurare molto Samuel che trova la compagnia di Micaela. Mariella si accorge subito del pericolo, ma Speranza sembra non riuscire a mettere in guardia la nipote.