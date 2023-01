Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Alice contro tutti per la delicata situazione nata con Nunzio, Clara alle prese con le tensioni con Diego, Damiano che si troverà a gestire un imprevisto saranno alcuni dei momenti salienti in onda nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2023. Non mancheranno sviluppi sul segreto di Lia, sempre più ostile verso Alberto, e su Bianca, ancora infatuata di Antonello. Di seguito tutti i dettagli sulla soap di Rai3, in onda come sempre alle ore 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023

Dopo un ultimo teso confronto con Nunzio, Alice si mette contro tutti, compresa la madre Elena, per niente convinta delle decisioni della figlia che ha ormai deciso di sporgere denuncia contro Nunzio. Franco intanto affronta Katia. Per i sensi di colpa verso Chiara, Nunzio è disposto a qualsiasi cosa pur di recuperare il rapporto con la fidanzata, anche aggravare la propria posizione agli occhi degli inquirenti pensando a una partenza. Crescono le tensioni interne dopo le accuse mosse da Alice: ora la guerra è tra Marina ed Elena, ma anche tra Riccardo e Rossella.

Viola e Damiano affrontano una tensione sempre più difficile. E quando Damiano aiuta Silvia in pericolo per un tentativo di rapina, tra lui e Viola la vicinanza arriva a un punto tale da indurre la maestra a prendere una decisione che potrebbe cambiare il futuro. Ma Damiano, temendo di poter in qualche modo tradire la fiducia di Nicotera, prende una decisione spiazzante.

Clara non smette di dubitare di Diego riguardo alla verità sul contenuto della cassaforte di Alberto e fa una scoperta sconcertante grazie anche all'aiuto di Marika. Lia si prepara a un nuovo confronto faccia a faccia con Alberto che continua a negare di aver preso i suoi gioielli. A questo punto interviene Clara che ha scoperto tutta quanta la verità.

Guido e Mariella invitano Michele, ma si pentono della loro decisione. Bianca continua a pensare ad Antonello che vorrebbe andare a trovare. Ma i suoi genitori non sono d'accordo, senza pensare che il prolungato isolamento in classe che sta subendo la figlia potrebbe avere delle ripercussioni molto gravi.