Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2020

L'appuntamento con la soap ambientata a Napoli è, come sempre, alle 20.40 su Rai Tre

Continuano gli appuntamenti con Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai Tre. Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap ambientata a Napoli trasmesse nella settimana dal 16 al 20 novembre 2020.

Patrizio e Rossella devono fare i conti con i loro sentimenti, e non è facile. Il primo intanto continua le sue ostilità con Alberto. Tra Michele e Silvia cresce la tensione.

All'indirizzo di Giulia, che è impegnata in una campagna di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi sui rom, arriva una notizia spiacevole dal punto di vista lavorativo.

La situazione per Marina si fa difficile. A causa delle manovre come sempre sporche di Ferri, manca di liquidità proprio quando si ritrova a dover affrontare le proteste degli operai.

Susanna si sente in colpa per le scelte di Niko. Questi, che ha iniziato a lavorare allo Studio Leone, evidentemente non è felice e lei, incontrandolo, si rende conto della situazione. Infine, s'infrange a causa di Cinzia il sogno di Cotugno di andare con Bice a Ischia.