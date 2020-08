Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020

‘Un posto al sole’ torna anche nella settimana che va dal 17 al 21 agosto 2020. Le avventure dei protagonisti della soap di Rai Tre proseguono, come sempre, alle ore 20:45, tenendo compagnia ai fan che quest’anno assisteranno alle loro evoluzioni anche nel periodo estivo. Di seguito le anticipazioni.

Ferri è in crisi profonda, e questo mentre Marina inizia la sua esperienza da amministratore delegato nel migliore dei modi. La vicinanza e il legame sempre più stretto con Fabrizio l'aiuta e rasserena. Intanto, avviene il tanto atteso appuntamento galante tra Cotugno e Addolorata. Si rivela essere però un vero e proprio disastro, e serve Guido per consolare un po' il collega.

Nel frattempo Filippo è furioso dopo aver scoperto che Leonardo spacciava droga sulla sua barca. Pretende Serena non lo incontri più in presenza di Irene, una richiesta che peggiora ulteriorimente il loro rapporto già ai minimi termini.

Per Alberto la situazione si mette male. È braccato e sta pensando realmente alla fuga. Sempre più complessa la storia tra Eugenio e Viola, che inizia a riflettere sul loro rapporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Problemi anche per Rossella. Si prepara a dare l'esame per cui tanto ha studiato, ma le cose non vanno come vorrebbe.