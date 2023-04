Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Anticipazioni piene di colpi di scena per le storie dei personaggi della soap di Rai3, a partire dalle strategie di Lara che alimenta la tensione tra Roberto e Marina, Viola che cerca una nuova quotidianità col marito ma pensa a Damiano, Alberto che continua a mentire a Clara. Di seguito tutti i dettagli su quanto vedremo nelle puntate che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 aprile in onda, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023

Lara è soddisfatta delle sue subdole manovre per far scoppiare la tensione tra Roberto e Marina che trova conforto nell'amico Arnaud: la coppia è sempre più distante. Ma quando le tensioni sembrano placarsi, ecco che una nuova emergenza che interessa Lara e il bambino stravolge un’altra volta la nostra coppia.

Diego e Nunzio sono pronti a rilanciare il Caffè Vulcano contro i timori di Silvia restia verso ogni tipo di investimento. Nunzio, però, alla fine riesce a convincere Silvia ad assumere una social media manager per far guadagnare una nuova immagine al locale. Franco è costretto a fare i conti la netta possibilità di perdere il proprio lavoro.

Rosa non smette di covare rancore verso Damiano. Intanto Viola prova in tutti i modi ad andare avanti con la propria vita, ma un incontro tra lei e l'ex guardia del corpo provoca serie conseguenze per entrambi.

Amareggiato per la fine della sua storia con Diana, Alberto deve fare attenzione a non far crescere i sospetti in Clara: un testimone inaspettato, però, si prepara a smentirlo. Micaela, infatti, gira un video al Vulcano che rischia di far esplodere una vera e propria bomba tra lui e Clara, mettendo anche a repentaglio la sua reputazione: la donna capisce di essersi illusa per l'ennesima volta, certa che Alberto non sia mai cambiato davvero.