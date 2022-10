Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 2022 affrontano la relazione tra Marina e Roberto, i delicati equilibri tra Micaela, Niko, Manuela e Jimmy ma anche le decisioni di Chiara e Nunzio sul loro futuro insieme e le vite di altri protagonisti della soap. Di seguito tutti i dettagli su cosa andrà in onda la prossima settimana, come sempre alle 20.55 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022

Marina scopre di essere finita in un vero e proprio vortice dal quale sembra impossibile uscire. Roberto riceve una lettera che sembra somigliare molto a un addio. Intanto Mastro Peppe, che continua a corteggiare Giulia, fa una piccola scoperta durante i lavori di ristrutturazione che potrebbe inaspettatamente fornire un indizio su un mistero che dura da decenni: il racconto su un misterioso spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato vengono riferite ad Alberto e origliate da Lia, la nuova cameriera, che decide di sbirciare di persona. Anche Jimmy e Bianca decidono di improvvisarsi piccoli investigatori.

Manuela decide di aiutare Jimmy su una tenera decisione, riuscendo così ad ottenere la gratitudine di Niko. Micaela, però, gelosa per la situazione, sferra un terribile colpo basso a cui Niko ricambia molto duramente. A farne le spese resta il piccolo Jimmy, sempre più provato.

Viola è sempre più decisa a conquistare una nuova quotidianità, ma il figlio Antonio fatica ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare senza il padre. Per lei prosegue la conoscenza con Damiano, rapporto che la distrae sempre più dall'umore del bambino, per cui Raffaele e Ornella capiscono di dover intervenire al più presto.

La partenza di Chiara per il suo percorso di disintossicazione dalla droga si avvicina: Nunzio chiede un consiglio a Rossella su un possibile regalo da fare alla ragazza che sia per lei indimenticabile. Intanto Sasà si prepara per un appuntamento al buio organizzato per lui da Guido e Mariella: la difficile situazione sentimentale ispira Michele per un nuovo argomento da affrontare in radio.