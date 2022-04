Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole nella settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022 riportano nuovi colpi di scena che animeranno la vita dei personaggi della soap di Rai3. Chiara in perenne contrasto con Roberto Ferri, Marina che tenta di difenderla, Raffaele e le turbolenze con Ornella sono alcune delle dinamiche affrontate nelle serate in onda, come sempre, alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 aprile 2022

Per Chiara le difficoltà persistono, alimentate dalle difficoltà con Nunzio, dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti e anche dalle minacce ordite da Roberto e Lara. In suo aiuto arriverà Marina, pronta a porre fine concretamente ai piani dei due.

Periodo difficile anche per Ornella e Raffaele, alle prese con una distanza che pare incolmabile. Lei si mostrerà sempre più disposta a ricucire il rapporto, ma il marito apparirà sempre più attratto da Elvira, un'amica che diventa sempre più speciale.

Angela tenterà di riavvicinarsi a Franco, ma non è facile visto che nuovamente si prospetta una partenza, mentre Riccardo avrà qualcosa da dire a Rossella che riguarda proprio Virginia e il fratello con cui avrà un confronto.

Jimmy, intanto, tornerà a casa dopo il viaggio all’estero con la mamma Micaela. Niko lo ritrova cambiato, iniziando a nutrire una gelosia per il rapporto tra madre figlio. Renato si riprenderà dai postumi di una sbornia senza però ricordare nulla di quanto successo, a differenza di Giuditta che, invece, appare molto sicura di ciò che vuole.