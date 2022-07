Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022 affrontano ancora la delicata situazione di Nicotera alle prese con le indagini di camorra, la storia di Lara che porta avanti il suo piano contro Ferri, ma anche le trame che coinvolgono i protagonisti Nunzio, Mariella, Serena, Chiara, Ornella.

Di seguito le anticipazioni sui prossimi episodi che, come sempre, andranno in onda alle ore 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Eugenio inizia una difficile e pericolosa operazione di polizia per mettere fine al clan Argento e, grazie alle informazioni di Mariano Tregara, si prepara all’arresto di Lello Valsano. Ornella scopre qualcosa sul rapporto tra Raffaele ed Elvira e ciò crea una nuova distanza tra marito e moglie.

Nel frattempo Franco continua a subire le pressioni di Nunzio che vuole ottenere i documenti falsi per la sua partenza con Chiara. Il giorno della partenza si avvicina e i due fanno credere che il viaggio sia una piccola fuga di piacere. Katia però scopre tutto e fa di tutto per impedire al figlio di compiere il passo appellandosi alla stessa Chiara.

Lara rientra da Napoli stanca e delusa e pure Roberto e Marina fanno ritorno a Napoli inconsapevoli però di dover fare i conti con lei.

In vista delle vacanze Manuela sente crescere la gelosia nei confronti di Susanna, mentre Micaela sembra avere in mente altri progetti. Chiara, intanto, attende l'esito dell'esame di maturità, mentre Riccardo propone a Rossella di convivere. Quanto a Mariella, un nuovo risentimento verso Angela e Serena sfocia in uno scontro.