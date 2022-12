Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le storie dei protagonisti della soap di Rai3 procedono anche nella settimana a ridosso del Natale con le trame che vanno dal segreto di Lia condiviso con Diego alla feeling tra Nunzio e Alice, passando per l'inatteso avvicinamento tra Silvia e Michele. Loro, ma non solo: anche Serena e Mariella, Bianca e Damiano rientrano negli episodi trasmessi nella settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022, come sempre alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022

Lia, sempre più preoccupata per lo sfoggio da parte di Alberto del suo denaro, vuole agire al più presto per rivendicarlo, sempre supportata da Diego disposto a tutto pur di aiutarla. Dal passato della fidanzata, però, emerge un dettaglio che potrebbe cambiare le cose. Intanto decidono di rivolgersi a Niko per un supporto legale.

Serena inizia ad indagare sulla strana sparizione dei suoi panni stesi, finendo così per puntare il dito contro Mariella che, dal canto suo, è spinta da Guido a moderare le tensioni. E proprio per Guido sta per imbattersi in una vecchia conoscenza... Intanto Nunzio capisce di volersi godere quel momento di leggerezza e senza impegno con Alice, ignaro che è in arrivo una sorpresa davvero tanto inaspettata.

Nel frattempo Viola prova a sensibilizzare i suoi alunni sugli ultimi accadimenti, evento che porta Bianca ad avere una reazione davvero impetuosa. Grazie all'interesse di Ornella e Viola, Damiano si rende conto che le preoccupazioni sulla salute del figlio sono giustificate e così tenta di convincere l'ex moglie Rosa a non trascurare la questione. Viola, confidandosi con Damiano, inizia anche a pensare a come organizzare le feste di Natale con Eugenio. Silvia, Michele, Rossella e Riccardo decidono di trascorrere insieme la vigilia, ma un imprevisto dei due fidanzati trasforma l'occasione di famiglia in un appuntamento a due che li ritrova molto vicini.