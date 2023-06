Un posto al sole, anticipazioni delle prossime puntate: che succede negli episodi in onda dal 19 al 23 giugno 2023? Marina e Roberto ormai ai ferri corti, Lara che non molla, i rapporti tra Nunzio e Rossella e quelli tra Alberto e Clara sono al centro delle trame che raccontano anche di Micaela e Samuel e dei nuovi problemi tra Viola e Eugenio. Di seguito tutti i dettagli su quanto andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre, come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023

Ferri è arrabbiatissimo con Marina e Serena e Filippo tentano invano di mediare. Marina è pronta a tutto pur di vendicarsi di Roberto e nomina Alberto come avvocato. Complice la giornata trascorsa a Ischia, Lara non perde tempo a insinuarsi sempre più nella vita di Roberto. Ma tra lui e la moglie potrebbe non essere finito tutto.

Rosa decide di sfogarsi con Giulia raccontandole la sua frustrazione e decide dei dare una svolta alla sua vita. Eduardo trova il modo per far fare il colloquio a Clara in un ristorante, ma il suo entusiasmo viene troncato da Alberto e Eduardo non accetta che lei voglia rinunciare all'incarico

Intanto Nunzio e Rossella dopo essersi chiariti sul bacio, provano a tornare alle rispettive vite. Viola è alle prese con nuovi problemi con Eugenio e si confida con Filippo. Mariella, intanto, è sempre più convinta che il misterioso Bufalotto sia in realtà Michele.

Samuel realizza di sognare una vita diversa da quella che sta vivendo con Speranza e intanto Micaela scopre che potrebbe essersi davvero innamorata di lui. A Palazzo Palladini, gli amici di Otello organizzano una cena tutti insieme per festeggiare il loro amico che ha deciso di partire in moto per Indica.