Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2020

Continuano gli appuntamenti con le puntate di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai Tre. Di seguito le anticipazioni senza spoiler degli episodi trasmessi nella settimana che va dal 19 al 23 ottobre 2020.

Sembra riaffiorare qualcosa, tra Filippo e Serena. Ciò che provano l'uno per l'altro non è mai svanito, e diventa sempre più evidente giorno dopo giorno. Leonardo lo nota, e va su tutte le furie: alla fine se la prende con lei.

Giulia valuta a lungo se prendere parte alla trasmissione radiofonica di Michele, così da raccontare la sua dolorosa esperienza. Alla fine decide per il sì. Dopo aver parlato in radio, continua a fare le sue ricerche, ma non tutti ne sono entusiasti.

Alberto è sempre più nervoso, pressato da problemi economici. Sfoga la sua rabbia su Clara, ma questo indispettisce Patrizio, di giorno in giorno più interessato a lei.

E quando il momento difficile per la ragazza si fa evidente, lei non può che chiedere aiuto a qualcuno che le è particolarmente affezionato.