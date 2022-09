Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole riprendono dalle storie del momento che vedono Roberto e Marina, Michele con la new entry Fabiana, Alberto, ma anche Niko, sempre alle prese con i contrasti con Micaela. Nuovi snodi alle trame terranno compagnia ai telespettatori della soap di Rai3, come sempre in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 20.55 circa. Di seguito i dettagli su quanto verrà trasmesso nella settimana che va dal 19 al 23 settembre 2022.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022

Momenti di tensione a palazzo Palladini per Roberto e Marina, innescati da qualcuno che sembra avere con i due qualcosa in sospeso. La polizia avvia le indagini dopo un grave episodio senza escludere nessuno.

Il giorno di San Gennaro è l'occasione per far interagire Michele e Fabiana per la felicità di Guido: tra i due l'intesa aumenta, ma la donna deve lasciare Napoli. Nel frattempo Mariella decide di aiutare il suo amico Sasà ad elaborare la consapevolezza che Sarti non l’abbia mai amato, ma qualcuno scambia questo momento di amicizia per qualcos’altro.

Viola ha la possibilità di tornare a lavorare come supplente nella scuola di Bianca, ma non è molto convinta di riuscire a compiere questo passo. Alla fine però accetta, ma una volta rientrata in classe, il ricordo della sparatoria e della morte di Susanna torna a farsi sentire. Ornella tenta di far riavvicinare la figlia al marito.

Per Raffaele si presenta una situazione difficile dal punto di vista morale; Niko, proprio quando accetta di adottare una linea più morbida con Micaela, viene sconvolto da una mossa a sorpresa della donna che lo induce a irrigidirsi forse in maniera irreversibile. Jimmy, in tutto questo, inizia seriamente ad avvertire le tensioni tra i suoi genitori.