Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni sulla soap di Rai 3 ricordano che lunedì 1° maggio 2023 la soap di Rai3 non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta del consueto Concerto del Primo Maggio. L'episodio mancante viene così recuperato venerdì 5 maggio 2023 con un'importante doppia puntata che riprende le trame degli episodi con il piccolo Tommaso al centro delle preoccupazioni di Ferri, Clara che chiude con Alberto, Franco e Angela sempre più lontani, Marina che scopre qualcosa di nascosto. Di seguito tutti i dettagli delle puntate, in onda, come sempre a partire dalle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 5 maggio 2023

Roberto ha sempre più a cuore la salute del piccolo Tommaso, ma Marina resta convinta che si tratti della solita strategia di Lara. Intanto le condizioni del bimbo peggiorano e impensieriscono i medici, tanto che Roberto prende una decisione che potrebbe mandare all'aria il piano della mamma del piccolo. Per scoprire qualcosa di più sulla malattia, insieme Lara e Roberto affrontano un viaggio lasciando sola Marina.

Clara mette ufficialmente la parola fine alla sua storia con Alberto che non prende per niente bene la sua decisione. Lei si trasferisce da Rosa e lui si presenta al Vulcano minacciando di denunciare l'autore del video che ha distrutto la sua famiglia. Anche Franco e Angela affrontano problemi che sembrano destinati a farli lasciare. Arrivano poi alcune rivelazioni scottanti: Marina si ritrova ad ascoltare la registrazione di un discorso accorato tra Lara e Roberto, rientrato a Napoli in anticipo. E pure Franco finisce per origliare le confidenze di Angela a Viola con tutte le conseguenze che potrebbero derivare.

Ornella apprende a malincuore che la sua amica Giulia sapeva già che Luca De Santis sarebbe diventato primario al posto suo senza dirglielo. Solo quando è il momento di dire basta al suo ruolo comprende quanto in realtà la decisione la faccia star male. Intanto Guido rimane incastrato nella crociera organizzata da Mariella e minaccia Massaro di voler dire tutta la verità. Otello, pur di non rimanere da solo, si trasforma in una presenza fissa e quasi ingombrante al caffè Vulcano.