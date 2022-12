Prima settimana del 2023 per Un posto al sole che continua a tenere compagnia ai telespettatori con nuove puntate. Le anticipazioni per gli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio 2023 raccontano di Alice e Nunzio, di Alberto intenzionato a negare ogni intenzione malvagia rispetto a un furto, di Viola sempre più vicina a Damiano. Presenti anche gli altri protagonisti della soap che, come sempre, va in onda su Rai3 alle ore 20.55. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023

Sicura di essere la causa della nuova crisi tra Nunzio e Chiara, Alice rischia per un momento di far scoprire tutto sulla loro relazione clandestina. Nunzio decide di chiarire ancora la situazione con la ragazza che sarà ancora fonte di preoccupazione per la nonna Marina per via di una importante decisione.

Cerruti si ritrova in compagnia di Castrese grazie alla cena organizzata da Mariella in occasione del Capodanno e scoprirà che Castrese e Bufalotto sono la stessa persona. Mariella decide ad aiutare Speranza a contrastare l'intraprendenza di Micaela con Samuel verso cui mostra un nuovo importante interesse.

Alberto scopre che Niko ha iniziato ad occuparsi del tesoro appartenuto un tempo alla famiglia di Lia che, nel frattempo, ha trovato un nuovo modo per impossessarsi dei gioielli manipolando Diego. Clara si ritrova a un bivio: da una parte c'è l'appello di Diego, dall'altra la fermezza di Alberto che continua a rassicurarla di non star rubando proprio nulla.

Il rapporto tra Viola e Damiano si fa sempre più stretto proprio mentre il matrimonio di lei con Eugenio sembra essere arrivato a una conclusione. La donna si scopre molto attratta da lui con cui, intanto, aspetta di conoscere l'esito delle indagini dell'Agenzia Dogane sui materiali utilizzati dalla fabbrica di giocattoli. Rosa si prepara a ricevere una notizia che potrebbe mettere in serio pericolo il futuro suo e di Manuel. Infine un insolito gesto d'affetto delle gemelle renderà “la Befana” di Serena molto speciale.