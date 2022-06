Le prossime puntate di Un posto al sole riprendono le storie dei protagonisti del momento, Raffaele in primis, al centro di una trama che lo vede coinvolto sotto un aspetto legale, ma anche sentimentale. Il portiere di Palazzo Palladini, tuttavia, non è certo l'unico a tenere banco nelle anticipazioni: Riccardo e Rossella, Michele e Silvia, ma anche Speranza sono i personaggi raccontati negli episodi che vanno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, come sempre alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Raffaele continua a non voler raccontare la verità alla polizia e, in preda a un crollo emotivo, si abbandona in un abbraccio con Elvira che però stavolta non passa inosservato: Diego, infatti, nota quest'affinità e per evitarlo fa di tutto per favorire la vicinanza tra il padre e Ornella. Raffaele si troverà nel peggioramento di un incubo da cui non pare poter uscire.

Riccardo spera ancora di recuperare il rapporto con Rossella e prende all'improvviso una decisione davvero difficile e inaspettata: vendere la proprietà ottenuta in eredità. Silvia decide di rientrare da Bari e lo fa giusto in tempo per sostenere la figlia che non sa ancora se dare o meno una seconda possibilità a Riccardo e si troverà di nuovo ad affrontare una dura sfida con Virginia. Nella dinamica c'è anche Michele che, intanto, sorprende Silvia con una decisione davvero inaspettata.

Nel frattempo Niko riceve una lettera di Tregara da Eugenio per Clara che si ritrova bloccata in un momento di grande crisi. Dal punto di vista famigliare, Niko si ritrova a gestire l’ansia di Renato preoccupato per l'imminente partenza di Jimmy con Micaela. Torna anche "il problema Espedito" che mette di nuovo nei guai Speranza e il suo fidanzato Samuel.

Sempre ai ferri corti Lara e Marina: quest'ultima si avvicina sempre più a Roberto, scatenando così la rabbia di Lara che non manca di mettersi di traverso e alimentare la rabbia della sua acerrima nemica.