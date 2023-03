Anticipazioni Un posto al sole: che succede nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023 gli episodi racconteranno ancora di Silvia alle prese con la crisi del Vulcano, di Marina che continua a fare i conti con la rivale Lara, ma anche di Eugenio che causerà qualche turbamento in Viola. Non mancheranno le storie di tutti gli altri personaggi, protagonisti delle trame che, come sempre, saranno trasmessi su Rai3 a partire dalle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 marzo 2023

Silvia è ancora alle prese con la crisi economica del Caffè Vulcano, alla disperata ricerca di più soluzioni per uscirne al più presto. Allora Otello si decide ad aiutarla, ma anziché vendere la casa di Teresa a Indica chiede un prestito a Renato che si trova in crisi di fronte alla richiesta. Chiede, quindi, l'aiuto di Raffaele.

Alberto si ritrova sempre più vicino all'architetta Diana che dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio e inizia a sedurla, ma crescono i dubbi di Niko sull'effettivo costo previsto per i lavori. Roberto propone a Marina di andare al Circolo per distrarsi dalle continue intromissioni di Lara che continua a creare tensioni.

La vicinanza tra Eugenio e Lucia suscita le gelosie di Viola che inizia a riflettere su una possibile riconciliazione col marito, il quale, però, non è più intenzionato a concederle altro tempo per riflettere. Resta forte l'attrazione di Viola verso Damiano. proposta di separazione di Eugenio nei confronti di Viola arriva allora all'improvviso e inaspettata.

Bice istiga Mariella a fare attenzione alle frequenti uscite di Guido e Michele. La donna, allora, inizia a sollecitare il marito ad organizzare la vacanza estiva. Renato rimane davvero impressionato dalla cura dimostrata da Rosa nella gestione della Terrazza e di casa di Niko.