Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio si addentrano nelle dinamiche delle storie dei personaggi protagonisti di un periodo in cui i sentimenti come gli affari restano al centro della trama della soap più longeva della tv italiana.

La vicinanza tra Franco e Katia che, intanto, si scopre legata al compagno Giovanni; i dubbi professionali di Patrizio; le manovre di Ferri, intenzionato ad assumere pieno controllo sull’azienda di Chiara Petrone sono alcune delle vicende trattate nelle prossime puntate, in onda come sempre alle 20.40 circa su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022

Franco si ritrova vicino a Katia ed è turbato dalle conseguenze che potrebbero nascere dal loro rapporto ritrovato. Scoprirà anche dei retroscena su Giovanni, compagno della donna, dettaglio che farà sorgere qualche sospetto su di lei. Patrizio torna dal suo viaggio con un grande interrogativo: lavorare in un ristorante a Barcellona o rimanere al Vulcano?

Rossella e Riccardo potrebbero entrare di nuovo in crisi per l’inatteso arrivo di Virginia. Intanto Mariella subisce il fascino di una sua vecchia fiamma e Guido inizia a nutrire qualche dubbio sui suoi comportamenti.

Roberto non si fa scrupoli con Chiara (che cerca di riconquistare Nunzio) e va avanti con l’obiettivo di ottenere il controllo del Gruppo Petrone. Raffaele si rende conto che tra Renato e Giuditta c’è qualcosa che non va, diversamente da quanto affermato da lei. Cosa sarà mai capitato tra i due? Anche tra Niko e Susanna come tra Filippo e Serena sono all’orizzonte nuovi attriti.