Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022 riguardano ancora la vicenda del piccolo Jimmy che Micaela vorrebbe portare con sé a Berlino, ma non solo, perché anche la distanza tra Raffaele e Ornella come il rapporto difficile tra Chiara e Nunzio sono al centro degli episodi in onda come sempre su Rai 3 alle 20.45 circa.

Di seguito tutti i dettagli sulle storie dei protagonisti della soap più longeva della tv italiana.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 marzo 2022

Niko è molto scosso dagli ultimi comportamenti di Manuela e si prepara a prendere una decisione tentando di tenere unita la famiglia, benché Susanna mostri qualche dubbio. Nel frattempo Serena e Filippo accettano di stare vicini a Micaela durante un periodo davvero difficile.

Nunzio trova finalmente un po’ di leggerezza nell'amicizia con Rossella, mentre il suo rapporto con Chiara, sempre oscillante tra alti e bassi, mete in crisi la ragazza che non si accorge della trappola che stanno per tenderle Lara e Roberto. Nunzio la sorprenderà con una decisione inaspettata.

Continua la distanza tra Raffaele e Ornella che nemmeno Viola riesce a colmare.

Intanto arriva per Patrizio il momento di giudicare il lavoro di Nunzio e Samuel nella cucina del Vulcano. Chi tra i due ha fatto meglio? Samuel comunque può contare sull'amore di Speranza che è intenzionata a passare la notte con lui. Samuel chiede così aiuto a Patrizio affinché gli lasci libero il seminterrato, ma quel posto è già stato promesso a qualcun altro che Samuel conosce molto bene. Di chi si tratta?

Bianca è raggiunta da una brutta minaccia che fa incupire la bambina, all’oscuro dai suoi genitori. Silvia si accorge del suo strano comportamento ma non riesce nemmeno a immaginare in che guaio si stia cacciando la piccola. Nel frattempo Fabrizio si prepara all’udienza e Roberto si avvicina un’altra volta a Marina curioso di conoscere il motivo della sua prolungata assenza dai cantieri.