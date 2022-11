Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole si snodano tra le storie dei personaggi protagonisti dell'ultimo periodo ma anche quelle di un recente passato. Manlio, infatti, torna a far parte dei prossimi episodi così come Alice, secondo le trame riferite alla settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2022. Il padre di Susanna, ma non solo: anche del rapporto tra Viola ed Eugenio, Samuel e Speranza, Roberto e Marina si parlerà nella soap di Rai3, in onda come sempre alle ore 20.55 circa. Di seguito tutte le anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022

Niko riflette a lungo sulla decisione da prendere sull'incontro con Manlio. L'uomo avanza una dolorosa proposta. Nel giorno della cerimonia in ricordo di Susanna, Niko sembra proprio non riuscire a superare il forte dolore e la rabbia per la perdita della moglie e di molto aiuto in questo momento si rivelerà Ornella.

Eugenio è molto presente nelle giornate di Antonio con un effetto positivo sia sul bambino che su Viola con cui pare rinascere un sentimento mai scomparso. Diego e Lia iniziano a vivere la loro storia d'amore, ma alcuni imprevisti potrebbero presentare alcuni ostacoli.

Dopo la dolorosa vicenda di Marina, Roberto è deciso a partire per Londra per qualche tempo, ma arriva una sorpresa inaspettata: Alice fa ritorno a Napoli. A Palazzo Palladini le gemelle Cirillo complicano la vita di coppia di Samuel e Speranza che prende delle contromisure.

Franco e Angela si trovano alle prese con la decisione di Bianca di organizzare la festa per Antonello in terrazza.