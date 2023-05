Anticipazioni prossime puntate di Un posto al sole: che succede nelle trame in onda da lunedì 22 a venerdì 26 maggio 2023? Roberto alle prese con l'affetto per Tommaso, la madre del piccolo che intanto è preda di ripensamenti, Lara che teme che il suo piano vada in fumo, sono solo alcuni dei dettagli delle storie che gli appassionati della soap di Rai3 vedranno in onda, come sempre, a partire dalle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023

Roberto si affeziona sempre più al piccolo Tommaso che crede essere suo figlio. Intanto Ida, la vera madre del bambino, è sempre più pentita di aver dato via il suo bambino: la sua presenza a Napoli stravolge Lara proprio ora che era riuscita a far allontanare Roberto da Marina. Più tardi Lara crederà di essersi liberata della donna che, però, non ha davvero cambiato idea ed è ancora pronta a riprendersi suo figlio a tutti i costi.

Dopo un incontro con zia Mariella, Speranza capisce che deve contrastare Micaela che pare aver sempre più ascendente su Samuel. Senza accorgersi cade nel tranello da lei organizzato che va a discapito dello stesso Samuel, deluso dall'atteggiamento della fidanzata.

Giulia è pronta ad affrontare Sabbiese con azioni avventate che potrebbero compromettere la sua sicurezza. Luca si prepara a tornare a Napoli per assumere ufficialmente il ruolo di primario al San Filippo, ma un imprevisto potrebbe rovinare i programmi.

Franco e Angela invitano Rosa a mettere in riga Eduardo, ma la situazione precipita. Guido e Mariella si godono la loro vacanza in crociera, mentre Niko si trova costretto a gestire una nuova spiacevole situazione con Alberto a causa delle gemelle Cirillo.