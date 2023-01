Anticipazioni Un posto al sole, le prossime puntate si raccontano come importanti per lo snodo delle trame che tanto stanno appassionando i telespettatori della soap di Rai3. A partire da Alice e Nunzio alle prese con le gravi ripercussioni della decisione della ragazza passando per quelle che la vicenda avrà su Marina e Roberto, non mancheranno sviluppi anche per Silvia e Lia, quest'ultima al centro di sospetti anche da parte di Diego. Di seguito tutti i dettagli sulle puntate che sono trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023, in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023

Elena chiede ad Alice di rientrare a Londra dopo l'accaduto con Nunzio che, intanto, è convocato dalla polizia per il primo interrogatorio a seguito della querela. La faccenda si trasforma in un evento mediatico che rischia di compromettere il Caffè Vulcano: Silvia non sa più come gestire le nuove accuse mosse contro il suo locale incolpato di non aver mai licenziato il cuoco accusato di molestie e Alice inizia a percepire i primi sensi di colpa per quello che ha fatto. Marina riferisce a Roberto l'ultima confessione di Alice. E lui, per salvaguardare la ragazza, proporrà di attuare una strategia cinica ma efficace cercando di convincerla di non rivelare di aver mentito su Nunzio.

Angela e Franco si trovano ancora una volta in disaccordo sulla punizione da dare a Bianca, sempre più ostile verso i genitori anche perché trascurata e messa da parte dai suoi compagni di scuola. La ragazzina, allora, farà una proposta spiazzante ai genitori. Diego inizia ad avere sospetti sul conto di Lia; in crisi anche Alberto che si trova costretto a riflettere su tutte le sue azioni. Un gesto arriva ad alimentare i dubbi sulla sincerità della donna.

Viola non sa più come reprimere i sentimenti che prova per Damiano, a sua volta sempre più preso dalla donna. Guido accetta di trascorrere una serata da solo con Michele, mentre tra Mariella e Serena esplode un nuovo furibondo litigio.