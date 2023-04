Prossime puntate di Un posto al sole, cosa dicono le anticipazioni? I dettagli relativi agli episodi della soap di Rai3 in onda da lunedì 24 a venerdì 28 aprile 2023 raccontano delle tensioni tra Franco e Angela, della decisione di Clara rispetto al suo rapporto con Alberto, di un segreto sul malessere del figlio di Ferri e Lara che potrebbe rappresentare una svolta soprattutto per Marina. Di seguito tutti i dettagli su ciò che andrà in onda, come sempre, alle ore 20.55.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023

Clara trova il coraggio per allontanare dalla sua vita Alberto anche grazie al supporto di Giulia. Lui intanto si ritrova solo e furibondo, pronto a scagliarsi con chi crede responsabile della sua crisi famigliare. Silvia assiste alla grande sfuriata di Alberto e riflette sui comportamenti dei propri soci del Vulcano. Anche Niko finisce nel mirino di Alberto con cui ha un'accesa lite.

Franco, sempre in preda a problemi lavorativi e un graduale allontanamento da Angela, si ritrova testimone di un momento di una grande tensione tra Damiano e Eduardo. Intanto la rabbia di Rosa nei confronti di Damiano potrebbe riversarsi su Viola.

Dopo aver scoperto che il piccolo Tommaso sta male per davvero, Roberto si mostra ancora disponibile verso Lara provocando ancora la gelosia di Marina. Presto, tuttavia, un terribile segreto potrebbe spiegare i malesseri del bambino.

Mariella nutre sospetti verso Guido e sbircia il suo cellulare. Per cercare la password chiede l'aiuto di Bice e si trova davanti alle foto compromettenti del marito e Michele insieme alle turiste tedesche. Otello invita Rossella e Riccardo ad andare con lui ad Indica. La proposta, però, fa emergere tutta la fragilità dell’uomo che non riesce ancora a tornare nel posto dove è stato felice con Teresa.