Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Le dinamiche delle storie dei vari protagonisti della sopa di Rai3 si sviluppano attorno ai misteri tutti da scoprire, alle incomprensioni e alle liti che continuano a non conoscere pace. La sparizione di Marina, l'addio di Chiara, la delicata situazione di Niko alle prese con Jimmy e la sua famiglia, ma non solo: di seguito tutte le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Roberto non si dà pace per la sparizione inspiegabile di Marina e via via matura l'idea che non si sia allontanata di sua volontà. Intanto continuano ad emergere nuovi e spaventosi aspetti di follia nella personalità di Fabrizio che appare sempre più pericoloso.

Triste per l'improvvisa freddezza di Niko, Manuela vuole indagare sul reale motivo. Intanto Jimmy resta fortemente sconvolto dal litigio tra la zia e Micaela: dopo mesi di silenzio, la reazione del bambino sarà quella più inaspettata, cioè di non rivolgere la parola alla madre. Niko allora organizza con Alberto una strategia difensiva per arginare le pretese di Micaela. Torna il mistero celato dalla cameriera Lia: mentre i bambini continuano a indagare sul fantasma, grazie ai lavori nel seminterrato, Mastro Peppe e Alberto scoprono che effettivamente c’è un vano segreto in cui qualcuno, in passato, si è nascosto.

Con grande sorpresa di Viola, Damiano trova il modo di far tornare il sorriso al piccolo Antonio; Nunzio torna a casa dopo aver salutato Chiara al centro di disintossicazione: a pezzi, cerca conforto in Rossella, ma il gesto infastidisce Riccardo.