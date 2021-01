Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 gennaio 2021

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Alcune anticipazioni ufficiali chiariscono che cosa accadrà nelle prossime puntate, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio 2021. L'appuntamento è come sempre su Rai Tre a partire dalle 20.20.

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 gennaio

Silvia offre a Diego la possibilità di diventare il suo braccio destro al Vulcano. Crede così di aver risolto tutti i problemi, ma sarà davvero così?

Nel frattempo proseguono i problemi di Michele e Vittorio alle prese con il ritorno in radio di Chiara.“

Roberto vorrebbe avere notizie di Marina, e si industria per provare ad ottenerne. Intanto però sembra non essere capace di resistere al fascino di Lara.

Proprio quando insieme ad Alberto si accinge ad entrare a casa nuova, Clara riceve una visita inaespettata. Questa peserà non poco sul suo stato d'animo.