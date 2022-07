Le prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2022 entrano ancor più nei dettagli delle vicende dei protagonisti del periodo, da Chiara e Nunzio in procinto di partire, a Raffaele e Ornella in continua tensione, fino a Marina e Roberto e al loro rapporto segnato dalla presenza di Lara.

Cosa succederà ancora in queste puntate che anticipano la consueta pausa estiva della soap di Rai3? Di seguito tutti i dettagli su quanto verrà trasmesso nelle serate di Rai3 alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

Il momento della partenza di Chiara e Nunzio si avvicina e Franco, Angela e Katia sono preoccupati. Alla fine Chiara parte in solitaria cancellando i progetti di vita di Nunzio. A Franco il peso di fare i conti con un senso di colpa opprimente, dal momento che non gli ha detto di averla vista in aeroporto.

Micaela vorrebbe partire insieme al fotografo olandese appena conosciuto e Manuela cerca di farle cambiare idea. Alla fine però si cala nel ruolo di Micaela e parte per le vacanze con Filippo, Serena e i bambini pur di non far soffrire Jimmy.

Guido tenta di dissuadere Speranza e Mariella dal mettersi in mezzo e tentare di ricucire i rapporti tra Samuel ed Espedito che mostra ancora pregiudizi verso la figlia durante una giornata al caseificio di famiglia. Allora Speranza attacca Samuel per non averla difesa.

L'incontro con Fabrizio desta dei sospetti in Marina che riflette sul suo rapporto con Roberto, sempre in balia degli inganni di Lara.

Venerdì 29 luglio 2000, in occasione della puntata numero seimila di Un posto al sole, un personaggio finora un po’ defilato stupirà il pubblico dando voce ai suoi pensieri su tutti gli abitanti di Palazzo Palladini: ne verrà fuori una sorta di bilancio delle storie trasmesse e un incontro/scontro tra una vecchia conoscenza del Palazzo e Giulia.