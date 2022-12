Anticipazioni Un posto al sole, che succederà nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre 2022 la soap di Rai3 entra nell'atmosfera nataliza con una trama dedicata al periodo che però non tralascia le dinamiche dei suoi protagonisti. Alice decisa a non mollare Nunzio, il ritorno di Chiara, la vicenda di Alberto e del suo segreto saranno le storie del momento, accompagnate dal prosieguo su quelle degli altri personaggi. Di seguito i dettagli su quello che vedremo negli episodi, in onda come sempre alle ore 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022

All'indomani di Natale un moderno Scrooge, personaggio de Il canto di Natale di Charles Dickens, interpretato da Cotugno si prepara a ricevere la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Tutto questo porta alla luce un segreto sconvolgente del vigile urbano.

Alice resta decisa a conquistare uno spazio importante nella vita di Nunzio diviso tra lei e Chiara che intanto è tornata a Napoli. E proprio per evitatre l'incontro con Alice, il ragazzo tenterà di dissuadere la fidanzata dal prendervi parte. Viola si prepara ad una lezione con Manuel, ma accade un imprevisto. Grazie a Damiano scoprirà le cause dei malesseri di Rosa e del figlio. Alberto e Clara, tornati dalla settimana bianca, si accorgono di qualcosa di strano nella loro abitazione.

Renato parla a Filippo delle sue preoccupazioni per Niko, mentre Giulia tenta di sollevare il morale a Bianca portandola in un posto speciale dove le aspetta un incontro altrettanto speciale. Mariella, intanto, non riuscendo più a limitare l'invadenza di Salvatore e Bice, decide di accettare i saggi consigli di Guido.