Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni che vanno da lunedì 26 a venerdì 30 giungo 2023 mettono al centro Ida sempre decisa a riprendersi il figlio, i nuovi conflitti tra Marina e Roberto ma anche un problema di salute di Renato che allarma tutti. Questi e non solo i protagonisti degli episodi della soap di Rai Tre, come sempre in onda a partire dalle 20.55 circa: di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023

Ida sembra determinata a riprendersi suo figlio e rischia di mettere a repentaglio il piano di Lara che, però, non ha alcuna intenzione di cedere alle sue pretese. Cerca allora di manipolarla per evitare che crei problemi riguardo a Tommaso.

Intanto Roberto e Marina si trovano di fronte a una nuova crisi ancora più profonda dopo un momento di riconciliazione e la donna arriva ad alzare un muro che pare davvero insormontabile. Decide così di lasciare definitivamente Palazzo Palladini e partire per Londra, ma Roberto le chiede disperatamente di restare.

Dopo una sregolatezza al Caffè Vulcano, Renato si sente male e potrebbe essere Rossella a pagarne le conseguenze. L'ospedalizzazione di Renato pone, infatti, la specializzanda in una posizione difficile con Luca, mentre Ornella cercherà di difenderla. Afflitta dalla decisione di Luca di limitare la sua autonomia operativa in reparto, Rossella cerca invano il conforto di Riccardo. Michele, all'nsaputa di Rossella, chiede spiegazioni a Luca riguardo alla decisione di ridimensionare il ruolo della figlia in ospedale.

Mentre va a fare shopping con Eduardo, Clara inizia a sospettare che l'uomo goda di un rispetto e di una disponibilità economica fuori dal comune. Eduardo continua a inserirsi sempre di più nella sua vita, ma anche in quella di Rosa e Manuel, per cui Damiano, in presenza di Viola, si confronta con lui per tenerlo lontano dal figlio.

Mariella è sempre più convinta che Michele sia il misterioso fidanzato di Cerruti, mentre Guido decide di confrontarsi con l'amico per far finalmente emergere la verità. Un incontro casuale al Vulcano darà a Guido finalmente l'opportunità di scoprire l'identità dietro il sensibile Bufalotto.