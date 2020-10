Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2020

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole' attende i numerosi fan della soap più longeva della tv italiana. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Angela si ritrova al centro del rapporto sempre più teso tra Clara e Alberto. Le consiglia di tornare a vivere a casa sua.

Giulia riconosce la voce del suo truffatore, ma nonostante l'incubo per lei sembri finito non riesce a riguadagnare serenità.

Niko si avvicina a Leonardo, un'influenza non positiva per lui. Trascura il suo lavoro, fino a prendere una decisione drastica – lasciare lo studio Navarra – cui però si opporrà Renato.

Serena e Filippo stanno riconciliandosi, quando arriva una notizia inaspettata che rischia di rovinare di nuovo tutto.

Marina e Fabrizio tornano dalla Sardegna e devono affrontare un’inaspettata scoperta. Intanto, Rossella discute con Ilaria.