Un posto al sole, le anticipazioni delle prossime puntate: che succede ai protagonisti della soap di Rai3? Nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2023 gli episodi racconteranno ancora della gelosia di Marina nei confronti di Lara, delle difficoltà economiche di Silvia, della crisi coniugale tra Eugenio e Viola. Questi, ma non solo i dettagli che verranno trasmessi negli episodi che, come sempre, vanno in onda a partire dalle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023

Rimasta con nonna Marina che ha un momento di distrazione, la piccola Irene ha un incidente che preoccupa Filippo e Serena, impensieriti anche per la donna che appare sempre più ossessionata dalla gelosia per Lara. Scoppia la tensione tra Marina e Roberto e Lara ne approfitta. L'arrivo di una telefonata improvvisa, però, cambia presto ogni cosa e i due si riappacificano. La serenità dura ancora poco, poiché un'altra emergenza arriva a scuotere la situazione: Lara mette in atto un piano con l'intenzione di accorciare le distanze con Ferri e l'intento sembra dare i suoi frutti.

Nonostante il successo del suo esame universitario, Manuela non riesce a vivere a pieno il momento, mentre Micaela continua a puntare Samuel e si confida con Nunzio. I due amici e colleghi, intanto, sembrano non conoscere fino a fondo la situazione al Caffè Vulcano, motivo per cui Silvia crede più opportuno affrancarsi da Alberto per risollevare le sorti del locale con le proprie forze. Il mancato aiuto di Otello, tuttavia, non aiuta Diego interviene per aprirle gli occhi su chi sia il vero responsabile della bufera social che si è scatenata contro il locale.

Eugenio è deciso a portare avanti la richiesta di separazione nei confronti di Viola, ancora divisa tra il marito e Damiano. Viola, alla fine, decide di riconciliarsi con il marito. Nel frattempo, però, Renato inizia ad avere degli strani comportamenti che per prima insospettiscono Giulia.