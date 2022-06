Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio 2022 raccontano di colpi di scena e graditi ritorni che animeranno le storie già in corso dei protagonsiti della soap di Rai3. Da Susanna che rientra in scena con grosse novità all'eterno legame tra Roberto e Marina fino al piano che Raffaele intende a portare a compimento, di seguito i dettagli di quanto andrà in onda nella prossima settimana, come sempre a partire dalle 20.40.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Roberto dichiara ancora una volta tutto il suo amore a Marina, mentre cresce l'angoscia di Lara preoccupata adesso anche per il bambino che porta in grembo e di cui non intende rivelare ciò di cui è venuta a conoscenza. Raffaele è pronto a mettere in atto il suo astuto piano accedendo al portatile del magistrato. Per questo motivo, invita Eugenio e Viola di nuovo a pranzo da lui.

Torna Susanna che si trova davanti alla possibilità di affrontare il tirocinio di magistrato accanto ad Eugenio e perciò affronta nuove tensioni con Niko. Intanto Alberto si dichiara pronto a tutto pur di aiutare Clara a sostenere l'esame orale della maturità. E sempre Clara si troverà davanti alla difficoltà di aprire o meno una lettera del padre.

Jimmy non fa altro che pensare alla sua Cristina e pensa a un piano per riuscire a raggiungerla, ma non tutto va per il meglio. Bianca, invece, intende farsi notare da Antonello e anche lei pensa a un modo per non passare inosservata. Riccardo inizia a percepire una certa distanza di Michele nei suoi confronti, ma Rossella cerca di minimizzare. Per quanto riguarda Chiara, la ragazza è decisa sempre a fuggire all'estero e ha bisogno dell'aiuto di Nunzio.

Mariella interviene perché Speranza e Samuel facciano finalmente la pace realizzando una richiesta un po’ insolita del ragazzo. Torna anche Espedito e l'occasione di incontro in famiglia mostra subito grandi sorprese.