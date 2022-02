Le prossime puntate di Un posto al sole riservano grandi sorprese al pubblico della soap targata Rai 3. Nella settimana che va da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022 il ritorno delle gemelle scombussola gli equilibri in casa Sartori, ma non solo: anche le storie di Rossella, Guido e Nunzio saranno al centro delle puntate in onda come sempre alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

La presenza di Virginia al San Filippo continua a far inasprire i rapporti tra Rossella e Riccardo. La ragazza si prepara a chiedere aiuto alla madre, terrorizzata dalla possibilità di doversi confrontare con la moglie del fidanzato. Nel frattempo cresce la gelosia in Cerruti, mentre Guido non ha più dubbi: Mariella lo ha tradito.

Il ritorno delle gemelle fa scoppiare il caos in casa Sartori, anche se resta sconosciuto il vero motivo del loro arrivo a Napoli. Niko incontra Manuela dopo tanti anni di lontananza, mentre Micaela rinnova il suo interesse per suo figlio Jimmy che non sa più se seguire la madre a Berlino o restare a Napoli con Niko. Intanto si presenta un improvviso faccia a faccia tra Susanna e Manuela che dimostrano di mal sopportarsi.

Chiara confida a Nunzio cosa si nasconde dietro il legame con Ludovico e il ragazzo prova ad affrontarlo. Intanto Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle: la donna riesce ad avvicinarsi sempre di più a Chiara, ottenendo così la sua fiducia. Cresce l’insoddisfazione lavorativa di Patrizio. Katia metterà Nunzio di fronte a una spiacevole prospettiva.