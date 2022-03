Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole circolano in rete e raccontano qualche dettaglio sulle storie che il pubblico vedrà nella settimana che va da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile 2022. Ornella e Raffale, Viola che è tornata a far parte delle trame della soap, Rossella e Riccardo sono alcuni dei personaggi protagonisti di questa settimana, negli appuntamenti che, come sempre, vanno in onda alle 20.45 circa su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Viola e Patrizio provano a far tornare il sereno tra Raffaele e Ornella che, intanto, ha ancora un duro scontro con il dottor Crovi.

Bianca è coinvolta in una pericolosa web challenge, ma Franco e Angela non si accorgono del problema della figlia, presi come sono dalle loro incomprensioni. Dopo aver rischiato di essere scoperta dalla maestra per aver imbrattato il muro della scuola, Bianca si chiude in se stessa fino a far emergere alcuni sospetti nel suo papà. Così Franco inizia a seguire gli indizi che lo portano a una scoperta scomoda sulla bambina e tra i due si prepara quindi un teso confronto, interrotto da un’inaspettata visita.

Silvia decide di avvisare Guido che qualche suo collaboratore potrebbe aver rubato al Vulcano. Di chi si tratta? Guido e Mariella decidono di organizzare una trappola per scoprirlo. Intanto Rossella assiste a un momento di vicinanza tra Riccardo e Virginia, ma a crearle ulteriori pensieri è anche la partenza imminente di Patrizio per la Spagna.

Marina scopre da Filippo le vicissitudini di Chiara Chiara per colpa della dismissione dell’albergo di famiglia e si prepara ad affrontare Ferri per difenderla: inizia così ad indagare più a fondo per scoprire i veri motivi che spingono Ferri a vendere uno storico albergo del gruppo Petrone. Chiara, però, poco lucida anche a causa della cocaina, finisce per cadere nella trappola di Lara.

Grandi tensioni in arrivo anche per Michele che si accorge chiaramente di quanto Giancarlo abbia ormai preso il suo posto nella vita di Silvia. Mariella decide di organizzare un pranzo insieme a Silvia e Giancarlo andando contro il volere di Guido.