Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2022 raccontano di Marina ancora turbata dalla difficile esperienza con Fabrizio, dell'arrivo di Alice pronta a riambientarsi a Napoli, ma anche di Viola, Roberto e Clara. Non mancano sviluppi su Bianca e Antonello e sulle gemelle Cirillo, sempre protagoniste della vita del palazzo. Di seguito tutti i dettagli di quanto verrà trasmesso su Rai3, come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre 2022

Prosegue il piano assurdo di Manlio che costringe Niko a trovare la somma di denaro sufficiente per stare al suo gioco e pianificare la vendetta. Manlio si prepara ad incontrare il detenuto che sarà loro complice.

Marina realizza sempre di più quanto sia difficile riuscire a superare la violenza subita da Fabrizio su cui Roberto scopre i dettagli. I due decidono così di dare inizio a una nuova fase della loro vita e festeggiano insieme a Filippo e Serena il loro ricongiungimento. Qualcosa, però, minaccia ancora la loro serenità. Alice inizia a provare interesse per Nunzio.

Clara e Alberto vanno a pranzo al Vulcano insieme a Marika che porta un regalo per il piccolo Federico. All'improvviso un incidente comporta un epilogo inaspettato che in seguito porterà l'avvocato a minacciare i responsabili della fabbricazione e distribuzione di tutti quei giocattoli contraffatti. Momenti di forte tensione tra Speranza e le gemelle Crillo su cui Samuel non riesce a intervenire. Allora scende in campo Mariella pronta ad affrontare in prima persona Micaela.

La festa a sorpresa organizzata per Antonello non va come immaginato da Bianca. Resasi conto della crisi del ragazzo, Viola rivolge ai suoi alunni una lezione di vita. Intanto da Raffaele arriva un'ipotesi sul vero motivo per cui Rosa potrebbe comportarsi in modo così ostile con Viola.