Anticipazioni Un posto al sole: che succede nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 aprile 2023 restano al centro delle trame le tensioni tra Marina e Roberto per via di Lara, la sofferta decisione di Silvia in merito al futuro del Vulcano, ma anche il momento di difficoltà di Filippo che si troverà ad affrontare. Non mancano poi tutti gli altri personaggi che ritroviamo con le loro storie nei dettagli seguenti sugli episodi in onda, come sempre, da lunedì a venerdì alle 20.55 su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023

Marina decide di tornare a Londra per staccare dalle tensioni con Roberto. Lì, tuttavia, ad attenderla c'è una vecchia conoscenza. Ferri rimane a Napoli per aiutare Lara a prendersi cura del piccolo Tommaso, ritrovandosi molto vicino alla donna. Rientrata da Londra, Marina non trova il coraggio di lasciarsi andare del tutto con il marito.

Angela è raggiunta da un'allettante proposta di lavoro fuori Napoli, ma non aggiorna subito Franco che intanto è molto preso da altre questioni: per la prima volta l'uomo realizza la possibilità di poter perdere il lavoro. Angela così sembra decisa di rinunciare al progetto che la farebbe allontanare da Napoli per qualche mese.

Silvia accetta la proposta di Alberto e si prepara a informare i ragazzi del Vulcano: Nunzio, Samuel e Diego sono convinti di poter perdere il posto da un momento all'altro, ma Rossella scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutto. Convinti che sia stato Alberto a diffondere la campagna denigratoria contro il Caffè Vulcano, Diego e Nunzio decidono di portare avanti una manovra del tutto disperata per salvare il locale, mentre Silvia si prepara all'incontro con il notaio per siglare l'accordo con Alberto, cedendogli il cinquanta per cento.

Si ripresenta intanto per Filippo il ricordo di un doloroso momento della sua vita, quello che lo metterà presto di fronte a una scelta davvero difficile da prendere. Renato accetta finalmente di chiedere aiuto a Rosa per mettere in ordine la propria casa. Samuel è assalito dai dubbi, se continuare con la sua vita tranquilla ma noiosa con Speranza oppure lasciarsi andare alle proposte folli di Micaela, e chiede consiglio a Nunzio.