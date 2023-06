Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2023 si assisterà allo scontro tra Eduardo e Alberto, ma anche ai conflitti tra Marina e Roberto con Lara che non molla la presa e al rapporto tra Luca e Giulia sempre più intenso. Questi, ma non solo i protagonisti delle trame di questo periodo della soap di Rai3 in onda come sempre alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Dopo lo scontro con Eduardo, Alberto inizia a mettere sotto pressione Clara spingendola così a chiedersi cosa sia davvero meglio per suo figlio. Si avvicina intanto un nuovo momento di tensione per lei e Rosa a seguito una nuova operazione di polizia che coinvolge Eduardo. Giulia, senza volerlo, si ritrova ad alimentare i sensi di colpa di Rosa.

La distanza tra Marina e Roberto continua, mentre Lara si trova ancora una volta alle prese con l'emergenza Ida che decide di assumere come babysitter di Tommaso. Dopo aver ascoltato le parole di Guido, Mariella inizia a sospettare che “Bufalotto Sensibile” possa davvero essere Castrese: lui prova in tutti i modi a sfuggire all'interrogatorio della zia, ma inizia a riflettere sul fatto che forse è arrivato il momento della verità e, alla fine, decide di fare coming out.

Viola non perde occasione per allontanarsi dai momenti in cui potrebbe rimanere sola con Eugenioche inizia a non sopportare più la situazione. Renato può finalmente tornare a casa dall'ospedale, mentre Luca si affretta ad accorciare le distanze con Giulia. Rossella, intanto, soffre molto per come viene trattata dal primario e ciò alimenta la preoccupazione di Michele e Silvia. Nunzio scopre di aver fatto colpo su Ada, amica di Rossella, che fa da cupido tra i due.