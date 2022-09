Anticipazioni puntate Un posto al sole, che succede nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 2022? La trama della soap di Rai3 racconta della vicenda giudiziaria di Chiara, ma anche di Niko sempre più in crisi per via di Micaela, della misteriosa figura di Lia e dei problemi arrecati da Alberto nel palazzo. Di seguito le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda, come sempre, alle 20.55.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022

Nunzio, consapevole di non poter sostenere più la situazione, si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata rispetto a Chiara che affronterà l'udienza a suo carico.

Renato continuerà a portare avanti la sua battaglia nei confronti di Alberto: intende ostacolare in tutti i modi l'idea della casa-vacanze all'interno del palazzo, per cui metterà a punto un piano infallibile con il quale intenderà portare dalla sua parte anche l'incorruttibile Otello. Mastro Peppe comincerà i lavori al seminterrato e dovrà fare i conti con le prime difficoltà. Niko si ritroverà sempre più in crisi, totalmente rapito dal dolore e dalla rabbia, mentre Micaela continuerà ad acquistare punti nei confronti di Jimmy, garantendogli la spensieratezza di cui ha bisogno.

Speranza si confiderà con Mariella a proposito del carattere troppo remissivo di Samuel. La zia finirà per parlarle delle similitudini con Guido, inconsapevole del fatto di essere ascoltata proprio da lui che avrà l'opportunità di dimostrarle di essere anche un uomo combattivo. Quanto a Lia, attorno a lei cresce il mistero a cui inizia ad essere particolarmente interessato Diego.