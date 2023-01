Anticipazioni Un posto al sole delle prossime puntate: che raccontano le trame della soap di Rai3? Nella settimana che va da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023 la storia che vede Alice e Nunzio coinvolti nel caso della finta violenza si sviluppa con nuovi esiti. Anche la vicenda di Lia e Diego resta attuale nel periodo, come i personaggi di Bianca e quello di Nico che si trova adesso ad affrontare la dolorosa vicenda giudiziaria sulla morte della moglie Susanna. Di seguito tutte le anticipazioni, in onda come sempre a partire dalle 20.55.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Alla luce della scoperta di Lia, Diego inizia a chiedersi chi sia veramente la donna di cui si è innamorato e lei, dal canto suo, comincia a riflettere davvero sulla situazione che coinvolge direttamente anche Roberto e Marina. Lia arriverà poi a subire le conseguenze più dure di un faccia a faccia con Diego.

Alice trova un'alleata in Marina che l'aiuta a voltare pagina. La madre Elena si trova davanti al dubbio sulle conseguenze della figlia e dovrà decidere se spingerla ad assumersi la propria responsabilità oppure fuggire dalle conseguenze dei suoi errori. Dopo aver preso una difficile decisione, Alice decide di partire per Londra, mentre Nunzio si convince di voler parlare con Chiara a tutti i costi. Nel frattempo continuano le polemiche virtuali legate al Caffè Vulcano.

Intanto l'imminente inizio del processo a Valsano riapre delle dolorose ferite in Niko, chiamato a compiere una difficile scelta che potrebbe amplificare la sofferenza per la morte di Susanna. Lui come Viola sono parti civili nel processo e per entrambi si prospettano giorni difficili.

Mentre per Bianca continua a peggiorare la crisi provocata dai compagni di scuola che hanno deciso ormai di emarginarla, il discorso di Viola ai suoi alunni ha un effetto inatteso. Cerruti riceve un insolito invito da Bufalotto; Mariella si districa tra Bice e la sua idea di partire in Crociera solo con lei.