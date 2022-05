Anticipazioni Un posto al sole: che succede nelle prossime puntate? Gli episodi in onda da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno 2022 sviluppano le storie di Lara e Roberto, Silvia e Giancarlo, di Rossella e Riccardo, protagonisti delle trame di un periodo pieno di colpi di scena che coinvolgeranno anche altri personaggi della soap di Rai3. Di seguito tutte le curiosità su quanto andrà in onda, come sempre dal lunedì a venerdì alle ore 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Venuto a conoscenza dell’imminente partenza di Lara da Napoli, Roberto la sorprende con una proposta. La donna, però non sembra intenzionata a cedere proprio quando sente di averlo in pugno.

Faccia a faccia sul lavoro tra Rossella e Virginia che in seguito, grazie a un imprevisto, condivideranno un momento di grande tensione che le porterà a conoscersi un po' di più. Tensioni che non mancheranno neppure tra Micaela, Niko e Filippo quando la donna propone di portare Jimmy in vacanza nel Buthan.

Nicotera non ha intenzione di mollare con Tregara. Lello Valsano e i superstiti del clan Argento sono pronti adesso a passare all’azione per riguadagnare terreno nel quartiere. Grande paura per Raffaele che, minacciato dai camorristi, si trova di fronte a un dilemma non semplice.

Periodo di emozioni per Bianca che si trova immersa in una nuova amicizia pronta a rivelarsi una cotta sentimentale. A rovinare tutto, però, è il ritorno dell’autore delle web challenge. Intanto, Silvia non vuole creare equivoci nel suo rapporto con Michele e decide di raggiungere Giancarlo, lasciando il Vulcano nelle mani di Samuel e Nunzio. Quest'ultimo, alle prese con le sue insicurezze su Chiara, si confida con il padre.

I problemi non mancano per Cerruti, indeciso se perdonare o meno il dottor Sarti per il tradimento subito e sempre supportato da Mariella e Guido. Raffaele è costretto a confortare Giuditta, sempre alle prese con l'atteggiamento altalenante di Renato.