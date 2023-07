Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le storie dei personaggi della soap di Rai3 proseguono ancora nel pieno delle settimane estive e nei giorni che vanno da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023, regalano nuovi sviluppi: da Marina sempre più intenzionata a smascherare Lara, a Rossella che avrà qualche conflitto con Nunzio e Renato che non sopporta Luca, di seguito tutti i dettagli sugli episodi in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Nonostante i tentativi di Rossella di mantenere le distanze fisiche e mentali da Nunzio, la scoperta della relazione del ragazzo con Ada la sconvolge. A complicare le cose anche un nuovo litigio con Riccardo riguardo una nuova svolta lavorativa.

Cresce sempre di più il legame tra Roberto e Tommaso, ma Marina non si arrende a scoprire la verità prima del giorno del battesimo del piccolo. Si accorciano le distanze tra Giulia e Luca, mentre cresce l'insofferenza di Renato per la presenza del medico a palazzo Palladini.

Samuel si prepara a parlare con Speranza, ma si ritrova bloccato da una serie di bugie montate da lui stesso e intende chiarire con Micaela. Mariella è rimasta fortemente delusa dal comportamento omofobo di Espedito ed è molto preoccupata per la storia di Castrese e Sasà. Il piccolo Antonio decide di rivelare il segreto di Manuel a mamma Viola che, intanto, si prepara a dimenticare al crisi con il marito. La coppia così unita decide di capire i motivi della lite tra il figlio e Manuel.

I sospetti di Alberto creano nuove tensioni con Clara che la porteranno proprio verso la direzione da lui meno desiderata. Eduardo sembra intenzionato a cambiare vita e pure Damiano ripensa ai tempi in cui i due erano amici e ai motivi della fine del loro rapporto.