Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Il rapimento di Marina ad opera di Fabrizio, il piano di Lia, le tensioni famigliari che mettono a dura prova il piccolo Jimmy sono i temi degli appuntamenti della soap di Rai3 trasmessi nella settimana che va dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, ma anche Silvia e Michele, come Viola e il ruo rapporto con Damiano resteranno protagonisti di queste puntate. Di seguito tutte le anticipazioni degli episodi in onda, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Marina riesce a convincere Fabrizio a lasciarla libera di andare, ma un evento inaspettato pare annullare ogni possibilità di salvezza. Intanto i dubbi e le domande sui veri motivi che avrebbero provocato l'addio non abbandonano Roberto che inizia a rassegnarsi di non vederla più. Filippo decide di intervenire con la speranza di placare il dispiacere del padre, certo che tra Marina e Fabrizio si sia riaccesa la passione. Ma è proprio a questo punto che Roberto è raggiunto da un'intuizione che potrebbe mettere in salvo la donna.

La notte di Halloween, i bambini di Palazzo Palladini insieme a Camillo, suggestionati dalle storie di Alberto, decidono di compiere la loro missione catturando il fantomatico fantasma che si aggira nel Palazzo. Lia è decisa più che mai a portare a termine il suo piano: intenta a frugare da sola nel seminterrato di Alberto, è all’improvviso scoperta da Diego.

Viola è decisa a dare una mano a Damiano per risolvere i problemi del figlio. All'improvviso per lei arriva una interessante proposta. Farà la conoscenza di Rosa e Manuel ma, più che il bambino, a preoccuparla sarà la madre.

Manuela è sempre più triste e abbattuta per la lontananza di Niko, così prende una decisione che potrebbe avere un forte impatto anche sul piccolo Jimmy. Momenti di forte tensione anche per Manuela che, intenzionata a dare una svolta alla propria vita, si decide a una scelta davvero inaspettata. Intanto Silvia deciderà finalmente di parlare a Michele di un argomento molto delicato.