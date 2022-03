Le prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 aprile vedono Nunzio e Chiara, Franco e Angela, Roberto e Lara tra i personaggi raccontati nella trama della soap trasmessa su Rai3 alle 20.40 circa. Ma a tenere banco sarà anche il ritorno di Michele che cambierà inevitabilmente gli equilibri di Silvia e Giancarlo.

Di seguito qualche dettaglio sugli episodi.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all'8 aprile 2022

Nunzio è affranto per la ricaduta di Chiara nella droga: entra così in conflitto sia con Franco che con Ferri. Quest'ultimo, insieme a Lara, continua a tramare ai danni della ragazza. Nunzio è deciso a lasciare la Terrazza, ma Giulia cerca di farlo ragionare.

Franco e Angela intanto continuano a vivere in un clima di grande tensione trascurando i problemi di Bianca che come supplente si ritrova Viola. La bambina appare più serena, ma una nuova delusione, potrebbe destabilizzarla un’altra volta: Angela, infatti, decide di ripartire incontrando il disaccordo di Franco e rischiando così di far riprecipitare la figlia nel vortice della web challenge.

Intanto Giancarlo non riesce a nascondere la grande gelosia nei confronti di Michele, rientrato a Napoli anche per prendere una decisione definitiva con il matrimonio con Silvia.

Clara sembra nascondere qualcosa, mentre per Alberto si prepara un incontro stravolgente con Marika. Quando riporta Federico dalla madre dopo aver trascorso con lui una giornata speciale, scopre qualcosa che scatena tutta la sua furia. Fabrizio, da poco rientrato da Milano, si prepara ad informare Marina di una notizia davvero inaspettata.