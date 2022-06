Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022 sono incentrate sul piano di Raffaele, sui rapporti tra Lara e Roberto, ma anche sulle intenzioni di fuga di Chiara. Questi sono solo alcuni dei personaggi protagonisti dei prossimi appuntamenti che, come da tradizione, vanno in onda tutte le sere a partire dalle 20.40 su Rai3. Di seguito tutte le anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022

Raffaele è colto in flagrante da Viola mentre sta frugando nel pc di Eugenio, per cui è costretto a raccontarle la verità sulle minacce che sta subendo pregandola di non riferire nulla al marito. Nel frattempo Eugenio si trova in viaggio per Milano per svolgere ulteriori indagini, circostanza che spinge Raffaele a chiedere alla figlia di trasferirsi momentaneamente a palazzo Palladini con Antonio. Diego capisce che lo strano atteggiamento di suo papà non è da collegare al rapporto con Elvira. Intanto Viola, suo malgrado, continua a coprire Raffaele mentendo ad Eugenio. Alla fine per Raffaele si presenta un confronto con Nicotera: sarà davvero pronto a raccontare tutta la verità sulle minacce dei camorristi?

Franco è avvertito dei piani di fuga di Chiara da Nunzio che gli chiede aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Lui accetta, ma comunque tenta di far cambiare idea alla coppia che pare pronta a lasciare l'Italia a tutti i costi. Bianca coglie al volo un'occasione per accorciare le distanze con Antonello.

Intanto Marina si prende una pausa da Napoli partendo per Procida, mentre Lara insiste nel far credere che la sua gravidanza proceda per il meglio e continua ad essere sempre più diffidente nei confronti di Silvana, la domestica di Ferri, fino al punto di escogitare un piano molto crudele.

Continuano le tensioni nei rapporti tra Riccardo e Michele; Bianca coglie al volo un’occasione per accorciare le distanze con Antonello. Mariella e Guido saranno ancora impegnati con Espedito e i rapporti con Samuel e Speranza.