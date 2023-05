Anticipazioni Un posto al sole: che succede nelle prossime puntate? Settimana breve ma intensa quella che va da lunedì 5 a giovedì 8 giugno, con due episodi della soap di Rai3 eccezionalmente previsti in una serata per recuperare l'assenza in quella del venerdì. Da Alberto di nuovo alle prese con l'architetta a Lara che spera ancora che il suo segreto resti tale, di seguito tutti i dettagli di ciò che andrà in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 5 all'8 giugno 2023

Alberto trova l'occasione di riprovarci con l'architetta Diana, mentre Clara, ormai certa di volersi allontanare dall'ex, trova un po’ di conforto in Eduardo. Intanto Rosa, nonostante la provenienza nello stesso ambiente sociale, inizia a rendersi sempre più conto delle differenze tra lei e Clara che inizia a cercare un nuovo lavoro.

Giulia non riesce a lasciarsi andare nei confronti di Luca, alle prese con un problema di salute molto grave: Michele ha trovato una confezione di medicinali nel cestino e decide di parlargliene. Luca allora decide di confidargli il suo doloroso segreto, preparandosi poi ad affrontare anche il primo giorno da primario al San Filippo. Lara si prepara alla tanto attesa partenza di Ida dalla sua vita: il suo segreto sembra salvo, almeno per ora.

Nunzio e Franco uniscono le forze per fare una bellissima sorpresa a Otello che fa discutere Renato e Raffaele circa le effettive abilità di centauro dell'amico. Ornella si accorge che le cose tra la figlia ed Eugenio non vanno come sperato: Viola riceve una proposta da Filippo, Eugenio quella di una collega ed entrambi si mostrano intenzionati a seguire i loro interessi.

Quando Niko inizia a guardare Manuela con occhi diversi, ecco scoprire che cresce sempre più l'intesa tra la ragazza e Costabile. Intanto si conclude nel migliore dei modi la crociera di Guido e Mariella, ma quest'ultima dovrà affrontare adesso il risentimento di Salvatore.