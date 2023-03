Che succede a Un posto al sole? Nelle prossime puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2023 sarà ricordata Teresa. Com'è noto, l'attrice Carmen Scivitarro che per anni ha ricoperto il ruolo della madre di Silvia, è scomparsa la scorsa estate, per cui, proprio come accennato a Today dal Fabio Sabbioni, produttore creativo della società Fremanlte che produce la soap, la trama di questo momento è stata pensata proprio per un'uscita di scena in linea con il racconto. Teresa, ma non solo: diversi sono i personaggi in primo piano negli episodi trasmessi, come sempre, alle 20.55 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 marzo 2023

Otello corre in ospedale per tenere sotto controllo le condizioni di salute della moglie Teresa che ha appena avuto un infarto. Con lui Silvia e Michele si precipitano di corsa a Indica. La tragica notizia della morte di Teresa turba e addolora tanto gli abitanti di Palazzo Palladini. Otello, però, non è messo subito al corrente della notizia. Quando ciò accade, al suo fianco si riuniscono amici e famigliari, pronti a dare un ultimo saluto all'amata Teresa. Rossella piange la morte della nonna, cercando un po’ di conforto nel fidanzato Riccardo molto preso dal lavoro. Franco torna dalla Nuova Zelanda e trova Bianca particolarmente abbattuta per la morte di Teresa.

Micaela decide di interferire di nuovo nella vita di Samuel mandando su tutte le furie Speranza: nuove tensioni esplodono quando lui accetta di esibirsi come spogliarellista in occasione della Festa della donna organizzata dal Caffè Vulcano. Cresce sempre più la distanza tra Silvia e Giancarlo; Michele, invece, all’arrivo dell'ennesimo attacco contro il Vulcano, decide di intervenire personalmente.

Marina non è ancora riuscita ad abituarsi all'idea che Lara farà in qualche modo parte della vita di Roberto. Rosa ha perso il suo lavoro in fabbrica e chiede l'aiuto di Viola per trovarne un altro. Un nuovo ostacolo inaspettato entra nei piani di Alberto, deciso nonostante tutto, a estendere lo studio legale all'appartamento accanto. Luca, già in partenza da Napoli, chiede a Giulia di vedersi da soli. Giulia che, con Angela, rischia di trovarsi ancora una volta in pericolo.