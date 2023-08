Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Da lunedì 7 a venerdì 11 agosto vanno in onda gli ultimi episodi della soap di Rai 3 prima della consueta pausa estiva che, se da una parte sospende le trame consuete della soap, dall'altra tiene comunque compagnia ai telespettatori per tutto il mese. Come? Ebbene, quest'anno, diversamente dal solito, è stato deciso di trasmettere alcune tra le storie più belle della stagione appena conclusa raccontate da Patrizio Rispo nei panni di Raffaele. Dal ricatto di Valsano alla morte di Susanna, dalla storia di Otello e Teresa alla vicenda di Cerruti e "Bufalotto sensibile", saranno ripercorsi gli eventi più interessanti che si protrarranno fino al 25 agosto. Le nuove puntate di Un posto al sole riprenderanno regolarmente lunedì 28 agosto, come sempre, su Rai 3 a partire dalle 20.55.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023

Eduardo cerca di tenere a bada il proprio clan pronto a farsi valere sul territorio. Ma Damiano scopre tramite Eugenio che il figlio potrebbe essere in possesso di una pistola. Allora affronta l'ex moglie in modo da capire cosa stia succedendo e dopo aver finalmente scoperto il pericolo corso dal figlio, decide di farla pagare ad Eduardo personalmente. La sua iniziativa, tuttavia, finisce per metterlo nei guai. Viola fatica a nascondere il proprio coinvolgimento e la preoccupazione per le sorti del ragazzo pronto alla resa dei conti con Eduardo.

Roberto è preso sempre più dall'ansia dei preparativi di Lara in occasione del battesimo di Tommaso. Marina (Nina Soldano) escogita una nuova idea per avvicinarsi al bambino e trova l'occasione perfetta per dimostrare che Tommy non è figlio di Roberto proprio durante i sopralluoghi a Palazzo in vista del battesimo. Marina, però, non sa che anche Lara ha in serbo per lei una sorpresa.

In vista delle vacanze estive, Alberto tenta un complicato riavvicinamento con Clara. Nonostante le difficoltà, Mariella prova a tenere segreta la rivelazione di Castrese e, non potendone parlare direttamente con Sasà, finisce per trovare un insospettabile interlocutore. Nunzio deve ancora capire se dare una possibilità ad Ada oppure terminare la loro relazione: nonostante i sentimenti per Rossella, è intenzionato a dimenticarla.